СК начал проверку после схода тележки электровоза в Ленобласти

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку обстоятельств схода одной тележки электровоза поезда Воркута — Санкт-Петербург в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, поезд "совершил столкновение со стоящим в габарите рабочим поездом".

"Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту столкновения пассажирского поезда сообщением Воркута — Санкт-Петербург со стоящим в габарите рабочим поездом… На место происшествия выехала следственная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов транспортного подразделения СК России для проведения неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как отмечает следственное управление, заявлений и жалоб от пассажиров пассажирского поезда не поступило.

Ранее управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федерального округу сообщало о проверке обстоятельств происшествия. По предварительной информации этого ведомства, поезд "совершил касательное столкновение с путевой машиной".

По данным РЖД, 5 июля в 14.05 мск на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги произошел сход одной тележки электровоза поезда №77 сообщением Воркута — Санкт-Петербург. Пострадавших нет, к месту происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации его последствий.