В Ленобласти начали проверку после столкновения поезда с дрезиной

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства схода одной тележки электровоза поезда сообщения "Воркута — Санкт-Петербург" на перегоне "Ефимовская-Коли" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной информации ведомства, поезд "совершил касательное столкновение с путевой машиной".

"Транспортными полицейскими установлено, что произошел сход одной колесной пары электровоза. Пострадавших нет, от пассажиров жалоб не поступало. По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники транспортной полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан.

По данным РЖД, 5 июля 2017 года в 14.05 мск на перегоне "Ефимовская – Коли" Октябрьской железной дороги произошел сход одной тележки электровоза поезда №77 сообщением "Воркута – Санкт-Петербург".