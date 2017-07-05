В Норильске пьяная компания побила врача скорой, отказавшегося от их помощи

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Полиция разбирается с нападением на врача скорой помощи в заполярном Норильске, который приехал на вызов к больному и был избит его друзьями за то, что отказался от их помощи при транспортировке пациента в машину, сообщили в краевом главке МВД.

По данным главка, с заявлением о нанесении побоев в дежурную часть полиции обратился сотрудник скорой помощи.

"Полицейские установили, что бригада врачей приняла вызов по факту судорог у одного из местных жителей. Когда медики прибыли по указанному адресу, компания нетрезвых молодых людей самостоятельно попыталась погрузить своего знакомого, нуждающегося в помощи, в спецтранспорт. Получив замечание от врача, два молодых человека нанесли ему несколько ударов", — говорится в сообщении.

В настоящее время медик находится на амбулаторном лечении. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В отношении двух участников инцидента составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство". После определения степени тяжести причинения вреда здоровью врача будет принято решение по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои".