В Челябинской области мужчину застрелили у дома

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Неизвестный застрелил мужчину в городе Копейск Челябинской области, его отец с огнестрельными ранениями госпитализирован, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ЧП произошло днем в среду около дома в городе Копейск. На месте происшествия нашли тело местного жителя с огнестрельными ранениями, его отец доставлен в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело об "убийстве" и "покушении на убийство двух лиц", — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МВД, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в том числе специалисты по баллистике, личность преступника устанавливается, его разыскивают.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что подозреваемый скрылся с места преступления на скутере. По данным местных СМИ, личность убитого установлена – это ранее судимый за разбой и грабеж местный житель, официально занимавшийся бизнесом в сфере торговли на рынках.