ВТБ подал иск против Ассоциации зимних олимпийских видов спорта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка ВТБ о взыскании около 3,9 миллиарда рублей с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС), сообщили в среду РИА Новости в суде.

Иск поступил в арбитраж 3 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требованиях в материалах суда не сообщаются.

ВТБ в январе сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АЗОВС, кредитором которой он является. Информация об этом была опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Как сообщалось, ВТБ собирается обратиться в суд на основании закона "О несостоятельности (банкротстве)", так как АЗОВС имеет перед банком непогашенные задолженности, а также установленные законом признаки финансовой несостоятельности.

Ассоциация зимних олимпийских видов спорта была образована в 2004 году и объединила в себе различные общественные объединения по зимним спортивным дисциплинам. Основные цели деятельности ассоциации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта. Руководителем АЗОВС является Владимир Кожин.