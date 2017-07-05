В Уфе будут судить мужчину, избившего фельдшера скорой

УФА, 5 июл — РИА Новости. Уфимский суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избил и угрожал убийством фельдшеру скорой помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

По ее данным, инцидент произошел в конце мая 2017 года в одном из жилых домов города Уфы.

"Сорокалетний житель города, находясь в квартире своего соседа, подумал, что тот потерял создание и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики выяснили, что хозяин квартиры пьян и крепко спит. Однако мужчина начал вмешиваться в процесс осмотра пациента, а когда врачи пригрозили, что вызовут полицию, он достал нож и стал угрожать убийством одному из фельдшеров", — рассказала Абрамова.

По данным следствия, когда медики покинули квартиру, мужчина догнал их в подъезде и ударил одного из врачей кулаком в грудь.

"В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и побоях. Материалы дела, утвержденные прокуратурой, направлены в суд для рассмотрение по существу", — пояснила собеседница агентства. Она отметила, что обвиняемый полностью признал свою вину.