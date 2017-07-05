На валке леса в Нижегородской области погиб подросток

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл – РИА Новости. Подросток погиб, получив травму головы во время незаконной лесозаготовки в Нижегородской области, в отношении его взрослого компаньона возбуждено дело, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"Следователи Выксунского МСО СУСК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Выксы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, во вторник днем на территории Выксунского районного лесничества подозреваемый и его несовершеннолетний помощник "осуществляли несанкционированные лесозаготовительные работы". По информации СУСК, "в ходе неграмотного производства валки деревьев одно из них при падении причинило 16-летнему подростку травму головы". Пострадавший в тот же день скончался в районной больнице, уточняет следственное управление.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, добавляет СУСК.