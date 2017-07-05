В Челябинской области девочка сорвалась со строящегося ледового дворца

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, упавшей с недостроенного ледового дворца в городе Сатке Челябинской области, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 4 июля около недостроенного здания ледового дворца в городе Сатка обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительным данным, девочка упала с высоты не менее 5 метров. Недостроенное здание огорожено частично и имеет свободный доступ.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Так, устанавливается балансовая принадлежность здания и должностные лица, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.