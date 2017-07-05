Блогер Соколовский рассчитывает, что суд в апелляции уменьшит ему срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Осужденный на 3,5 года тюрьмы условно блогер Руслан Соколовский считает, что суд апелляционной инстанции не оправдает его, но может уменьшить срок, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 июля, в Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу Соколовского. Свое решение облсуд огласит 7 июля.

"У меня ожидания, что, естественно, меня не оправдают. Мы же в России живем, господи! Но я думаю, что мне хотя бы немного скостят срок, и мне не придется 3,5 года ходить под этим колпаком", – сказал Соколовский журналистам.

Он заявил, что недоволен тем, что суд запретил ему посещать массовые мероприятия. "Я, элементарно, хотел бы посещать какие-то концерты, выставки. Получается, что по данному приговору мне запрещено даже, как я понял, музей посетить или прийти на концерт любимой группы", — отметил Соколовский.

Блогер добавил, что он теперь работает журналистом в одном из уральских изданий, и судебный запрет очень мешает его профессиональной деятельности.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.