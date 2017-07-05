В Пермском крае ищут пропавшего в лесу десятилетнего грибника

УФА, 5 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Десятилетний мальчик в Пермском крае потерялся в лесу, где собирал грибы вместе с отцом, ведется проверка и поиски ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого СК РФ Ирина Незнамова.

Следствию поступила информация, что 4 июля в лесном массиве в Кудымкарском районе Пермского края потерялся 10-летний ребенок. Следователи начали доследственную проверку.

"Известно, что 4 июля около 12.00 часов в деревне Юньга Кудымкарского района из дома для сбора грибов вместе с отцом ушел 10-летний Михаил Зубов и до настоящего момента домой не вернулся. По предварительной информации, мальчик мог заблудиться в лесном массиве. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии случившегося", — рассказала Незнамова.

По ее словам, отец ребенка вернулся домой, следователи выясняют детально, в каком месте и при каких обстоятельствах он потерял сына из вида. "По объяснениям отца, по ходу сбора грибов он отправил сына домой, показав ему дорогу. Однако ребенок мог пойти неправильной дорогой и заблудиться", — пояснила Незнамова.

"В лесном массиве, где пропал ребенок, работает следственно-оперативная группа из следователей Кудымкарского межрайонного следственного отдела, руководителей и следователей-криминалистов отдела криминалистики Следственного управления, а также сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. На месте будет применяться необходимая криминалистическая техника. На поиск ребенка направлены все необходимые силы и средства", — пояснила собеседница агентства.

По данным следствия, рост ребенка около 130 сантиметров, он худощавого телосложения; волосы светло-русые, глаза серого цвета. С собой телефона не имеет. Был одет с синюю бейсболку, темно-зеленую кофту, темно-синие брюки, в голубых сапогах. Кроме того, мальчик при себе имел белое ведро для сбора грибов и нож с красной ручкой.