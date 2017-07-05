Приморец получил пожизненный срок за четыре убийства

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Житель Приморья приговорен к пожизненному заключению за убийство четырех человек из ружья из хулиганских побуждений, сообщает краевое СУСК РФ.
Тогда же, по данным СУСК, он убил подвозившего его таксиста, избавился от тела, похитил автомобиль и ценности. Фигурант решил потребовать у родственников убитого выкуп в размере 400 тысяч рублей за якобы его освобождение. На встрече при передаче денег его задержали правоохранители.
Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он признан виновным по статьям "Убийство", "Разбой", "Похищение у гражданина паспорта", "Вымогательство", "Незаконное изготовление оружия", "Незаконное хранение, ношение оружия" и "Незаконное приобретение, хранение взрывных устройств".