Приморец получил пожизненный срок за четыре убийства

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Житель Приморья приговорен к пожизненному заключению за убийство четырех человек из ружья из хулиганских побуждений, сообщает краевое СУСК РФ.

"Следствием и судом установлено, что в 2014 году подсудимый незаконно прибрел охотничье ружье, обрезал ствол и изготовил патроны. В январе 2015 года на улице Амурского в городе Артеме он увидел проходившего незнакомого мужчину и без повода и причин из хулиганских побуждений выстрелил в него из обреза и убил. В апреле того же года он совершил аналогичное преступление в отношении другого мужчины в лесополосе города Артема. Те же действия повторил в августе на улице Уборевича в том же городе в отношении случайного прохожего", — говорится в сообщении.

Тогда же, по данным СУСК, он убил подвозившего его таксиста, избавился от тела, похитил автомобиль и ценности. Фигурант решил потребовать у родственников убитого выкуп в размере 400 тысяч рублей за якобы его освобождение. На встрече при передаче денег его задержали правоохранители.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он признан виновным по статьям "Убийство", "Разбой", "Похищение у гражданина паспорта", "Вымогательство", "Незаконное изготовление оружия", "Незаконное хранение, ношение оружия" и "Незаконное приобретение, хранение взрывных устройств".