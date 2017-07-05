Один человек погиб после жесткой посадки вертолета в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Один из двух человек, находившихся на борту совершившего жесткую посадку в Бурятии вертолета Bell-206, скончался от полученных травм, сообщила РИА Новости представитель Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

Утром в среду в Окинском районе Бурятии в 25 километрах от местности Шумак совершил аварийную посадку вертолет Bell 206. На борту находились два человека – пилот и пассажир, которые самостоятельно вышли на связь. По данным СК, они получили травмы различной степени тяжести, вертолет был частично поврежден. Следствие сообщило, что вертолет принадлежит частному лицу.

"Один из двух человек от полученных травм скончался. Кто это — пилот или пассажир, — пока не известно. Все работают на месте, обстоятельства выясняются", — сказала собеседница агентства.