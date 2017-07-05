МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Микроавтобус с отказавшими тормозами врезался в легковой автомобиль, а потом столкнулся с экскаватором в Петропавловске-Камчатском, травмы получили пять человек, сообщает управление СК РФ по региону.
Водителю не удалось остановить транспортное средство, в районе Комсомольской площади микроавтобус въехал на пригорок к автостоянке перед гостиницей "Авача" и столкнулся со стоявшим там экскаватором Hyundai.
"В результате столкновения различные травмы получили четыре пассажира микроавтобуса и водитель Toyota, детей среди них нет", — говорится в сообщении. Уточняется, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Следователи начали проверку.