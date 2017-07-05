На Камчатке микроавтобус с отказавшими тормозами въехал в экскаватор

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Микроавтобус с отказавшими тормозами врезался в легковой автомобиль, а потом столкнулся с экскаватором в Петропавловске-Камчатском, травмы получили пять человек, сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, ЧП произошло во вторник в Петропавловске-Камчатском. Во время движения у микроавтобуса, в котором находились пассажиры, отказали тормоза. Микроавтобус проехал до остановки "Краевая больница", где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Водителю не удалось остановить транспортное средство, в районе Комсомольской площади микроавтобус въехал на пригорок к автостоянке перед гостиницей "Авача" и столкнулся со стоявшим там экскаватором Hyundai.

"В результате столкновения различные травмы получили четыре пассажира микроавтобуса и водитель Toyota, детей среди них нет", — говорится в сообщении. Уточняется, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Следователи начали проверку.