В Бурятии выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета Bell-206 в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

Утром в среду в Окинском районе в 25 километрах от местности Шумак совершил аварийную посадку вертолет Bell 206. На борту находились два человека, которые самостоятельно вышли на связь. На место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями.

По данным следователей, вертолет принадлежит частному лицу.

"В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Вертолет частично поврежден", — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следователи проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего.