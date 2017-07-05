В Бурятии выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета Bell-206 в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.
По данным следователей, вертолет принадлежит частному лицу.
"В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Вертолет частично поврежден", — говорится в сообщении.
В связи с инцидентом следователи проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего.