При жесткой посадке вертолета в Бурятии пострадали два человека

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Пилот и пассажир получили травмы при жесткой посадке вертолета Bell-206 в Окинском районе на западе Бурятии, борт частично разрушен, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

Ранее сообщалось, что утром в среду в Окинском районе совершил жесткую посадку вертолет Bell 206. В МЧС информировали, что на борту были два члена экипажа, которые самостоятельно вышли на связь. На место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

По данным следствия, вертолет принадлежит частному лицу.

"В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Вертолет частично поврежден", — говорится в сообщении.

По факту ЧП следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.