На западе Бурятии вертолет совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Вертолет Bell-206 с двумя членами экипажа утром в среду совершил жесткую посадку в труднодоступном Окинском районе на западе Бурятии, сообщает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ.

Уточняется, что ЧП произошло в 09.57 (05.57 мск) в среду в 25 километрах севернее Шумакских источников Окинского района.

"…В районе реки Горлык-Гол совершил жесткую посадку вертолет Bell-206. На борту находился экипаж два человека, самостоятельно вышли на связь… На место происшествия из Иркутска вылетел борт Ми-8 РЦКПС, на борту три спасателя", — говорится в сообщении МЧС.