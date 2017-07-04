Сбившего пенсионерку подмосковного следователя задержали, он признал вину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следователь УМВД из подмосковного Подольска, сбивший шедшую по обочине пенсионерку, задержан и уже признал вину, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что 2 июля в деревне Поливаново в Подольском районе Подмосковья следователь на иномарке сбил 79-летнюю жительницу Москвы, которая шла по краю дороги, и скрылся с места происшествия.

В полиции также заявляли, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен. Следователи возбудили дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения.

"Учитывая тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.