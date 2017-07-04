Дело о взрыве гранаты в компьютерном зале в Дагестане направили в суд

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дагестанские следователи завершили расследование уголовного дела против Дибира Зиявдинова, по вине которого произошел взрыв в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Окончено производством уголовное дело в отношении Дибира Зиявдинова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи направили уголовное дело в суд.