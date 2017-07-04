В Подмосковье столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Маршрутка и грузовик столкнулись на автодороге Р-22 "Каспий", есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"Около 15.20 на 165-м километре автодороги "Каспий" произошло попутное столкновение пассажирского Ford Transit и грузового автомобиля DAF. По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие, их количество уточняется", — сказал дежурный офицер.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.