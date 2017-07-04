Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние троих пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Пугачевском районе Саратовской области оценивается как тяжелое, еще одного раненого — как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"По нашей информации, в Пугачевской районной больнице находятся четыре человека, из них один совершеннолетний и трое детей. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальных троих — как тяжелое", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на место планируется отправить бригаду врачей санавиации.
"Сейчас решается вопрос о прибытии в Пугачевскую районную больницу бригады санавиации для определения дальнейшей тактики лечения пациентов", — отметили в пресс-службе ведомства.