Медики рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние троих пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Пугачевском районе Саратовской области оценивается как тяжелое, еще одного раненого — как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов сообщил РИА Новости, что автомобили "ВАЗ-2115" и Skoda столкнулись во вторник в 11.44 мск на трассе Пугачев — Энгельс, в результате погибли три человека, еще трое детей, ехавших в иномарке, были госпитализированы. Позднее источник в экстренных службах региона уточнил, что в больницу также доставлен один взрослый, который стал четвертым пострадавшим.

"По нашей информации, в Пугачевской районной больнице находятся четыре человека, из них один совершеннолетний и трое детей. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальных троих — как тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место планируется отправить бригаду врачей санавиации.

"Сейчас решается вопрос о прибытии в Пугачевскую районную больницу бригады санавиации для определения дальнейшей тактики лечения пациентов", — отметили в пресс-службе ведомства.