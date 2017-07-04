Суд ужесточил наказание виновнику ДТП с четырьмя жертвами в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Суд во вторник ужесточил наказание с 5 лет 11 месяцев до 8 лет 6 месяцев жителю Челябинска Евгению Воргуданову, который в прошлом году на иномарке врезался в такси, в результате чего погибли четыре человека, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Воргуданова. Рассмотрев представление прокурора, который обжаловал приговор в связи с мягкостью наказания, а также с учетом аналогичных жалоб потерпевших и невозмещении в полном объеме ущерба, суд окончательно назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в "нарушении лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью", уточняется в сообщении.