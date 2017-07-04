Суд ужесточил наказание виновнику ДТП с четырьмя жертвами в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Суд во вторник ужесточил наказание с 5 лет 11 месяцев до 8 лет 6 месяцев жителю Челябинска Евгению Воргуданову, который в прошлом году на иномарке врезался в такси, в результате чего погибли четыре человека, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным суда, Воргуданов в октябре 2016 года в Челябинске на Комсомольском проспекте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Mercedes врезался в "ВАЗ-2115". В результате ДТП погибли все, кто находится в такси — три девушки и мужчина-водитель, также травмы получили два пассажира иномарки. Курчатовский районный суд в мае приговорил Воргуданова к 5 годам и 11 месяцам колонии общего режима, также он лишен права на управление транспортным средством на 3 года.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Воргуданова. Рассмотрев представление прокурора, который обжаловал приговор в связи с мягкостью наказания, а также с учетом аналогичных жалоб потерпевших и невозмещении в полном объеме ущерба, суд окончательно назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в "нарушении лицом, управляющим транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью", уточняется в сообщении.