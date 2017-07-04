Золотые украшения с янтарем незаконно продавали в музее в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полицейские изъяли более двухсот ювелирных изделий из золота и янтаря из музея на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"Сотрудники полиции при проверке выявили факт незаконной продажи золотых украшений с янтарем и янтаря в одном из музеев в центре Северной столицы", — сообщила она.

Отмечается, что при проведении проверки в музее, находящемся на территории Петропавловской крепости, правоохранители установили факт незаконной продажи драгоценностей. На сайте ведомства отмечается, что по мнению эксперта украшения не соответствовали требованиям для изделий из драгоценных металлов, а также отсутствовали документы на янтарь.

Подчеркивается, из музея было изъято 217 золотых ювелирных изделий общей массой более трех килограммов и более одного килограмма янтаря. Все изъятое направлено на экспертизу. Возбуждены административные дела по статьям "самовольная добыча янтаря" и "обман потребителей".