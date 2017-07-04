Первокурснице из Чувашии грозит до 20 лет колонии за "закладки" со спайсом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении первокурсницы одного из вузов Чебоксар, которая обвиняется в том, что создавала "закладки" с наркотическим средством "спайс" для последующей его продажи, сообщило следственное управление СК РФ по республике Чувашия.
Девушка обвиняется в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств. Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. В случае признания ее виновной в этом преступлении, студентке грозит до 20 лет лишения свободы.
В СК также сообщили, что правоохранители ведут поиск поставщика наркотиков.