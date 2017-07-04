В Петербурге потушили пожар на строящейся плавучей АЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пожар на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Петербурге в настоящее время ликвидирован, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

"4 июля в 14.15… на территории АО "Балтийский завод" на строящейся плавучей станции "Академик Ломоносов" произошел пожар по номер 2, помещение четыре на четыре метра, произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения. В 15.25 пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Балтийского завода сообщала, что задымление произошло на достроечной набережной АЭС. Пожара не было.

По данным источника РИА Новости, инцидент на АЭС не создал рисков для радиационной обстановки.

"Академик Ломоносов" — первая в мире АЭС такого рода. Создается для энергоснабжения Чукотки.