В "Пулково" задержали мужчину, попытавшегося перевезти под гипсом амфитамин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Транспортная полиция задержала в аэропорту "Пулково" 25-летнего жителя Петербурга, у которого под гипсом на руке была спрятана амфитаминная смесь, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Уголовное дело возбуждено следствием линейного отдела МВД РФ в аэропорту "Пулково" по статье "незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Мужчина задержан.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений и незаконному распространению наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга.