В "Пулково" задержали мужчину, попытавшегося перевезти под гипсом амфитамин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Транспортная полиция задержала в аэропорту "Пулково" 25-летнего жителя Петербурга, у которого под гипсом на руке была спрятана амфитаминная смесь, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

"При проведении личного досмотра молодого человека в загипсованном кистевом суставе его правой руки были обнаружены и изъяты два пакетика с порошкообразным веществом коричневого цвета. Согласно исследованию, проведенному сотрудниками экспертно-криминалистического центра УТ МВД России по СЗФО, данное вещество – амфитаминная смесь массой более 3 грамм", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено следствием линейного отдела МВД РФ в аэропорту "Пулково" по статье "незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Мужчина задержан.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений и незаконному распространению наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга.