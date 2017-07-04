В Сочи проверяют данные об использовании панды как "приманки" для туристов

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Ведется проверка информации о детеныше панды, с которым предлагают сфотографироваться туристам на смотровой площадке села Монастырь в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Как рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, данное сообщение проверяется.
"Сообщение о панде, с которой предлагают сфотографироваться туристам, к нам уже поступило. В настоящее время по данному факту ведется проверка", — отметил он.
Это уже не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Позже они были задержаны в Новороссийске. По данному факту также ведется доследственная проверка по двум статьям уголовного кодекса РФ.