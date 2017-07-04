В Сочи проверяют данные об использовании панды как "приманки" для туристов

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Ведется проверка информации о детеныше панды, с которым предлагают сфотографироваться туристам на смотровой площадке села Монастырь в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

В понедельник в интернете появилось сообщение, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагали сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном. По словам пользователя социальной сети, панда была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой.

Как рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, данное сообщение проверяется.

"Сообщение о панде, с которой предлагают сфотографироваться туристам, к нам уже поступило. В настоящее время по данному факту ведется проверка", — отметил он.

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Позже они были задержаны в Новороссийске. По данному факту также ведется доследственная проверка по двум статьям уголовного кодекса РФ.