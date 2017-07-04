Инцидент на "Балтийском заводе" не угрожает радиационной безопасности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На строящейся в Санкт-Петербурге плавучей АЭС "Академик Ломоносов" произошло короткое замыкание в аккумуляторе резервной дизель-установки, последовало задымление, но пожара не было, и никаких рисков для радиационной обстановки нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Имело место короткое замыкание в аккумуляторе на резервной дизель-установке. Произошло задымление. Оно уже ликвидировано. Ни о каком пожаре речь не идет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, произошедшее "не представляло ни малейшей угрозы с точки зрения радиационной безопасности".

В пресс-службе самого предприятия РИА Новости ранее заявили, что ЧП произошло не на борту плавучей АЭС, а на достроечной набережной: по заявлению пресс-службы, "задымился аппарат, от которого идет сварка".

"Академик Ломоносов" — первая в мире АЭС такого рода. Создается для энергоснабжения Чукотки.