Суд оставил в СИЗО генерала Варчука по делу о взятке

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд продлил арест бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука по делу о взятке в 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.
Дело в отношении Варчука возбуждено 3 марта, в этот же день генерал был задержан, а через два дня военный пенсионер (с минувшего ноября Варчук не на военной службе) арестован по обвинению в получении взятки в 10 миллионов рублей.
По данным следствия, генерал, действуя в составе группы, получил взятку от некоего Гостева. Как ранее сообщали СМИ, этот человек является офицером "Спецсвязи".
Как указывалось на официальном сайте Внутренних войск, Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата.
В 2011 году Варчуку присвоено звание генерал-лейтенанта. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".