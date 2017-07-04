В Москве двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения с высоты

Автомобиль скорой помощи во время дождя в Москве. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в реанимацию двухлетнего ребенка, упавшего с высоты на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) совершил посадку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Экипаж экстренно доставил в больницу мальчика двух лет", — рассказали в департаменте.

Как отметили в пресс-службе ГОЧСиПБ, ребенок упал со второго этажа дома на улице Байкальская на востоке столицы. На борту вертолета его сопровождали врачи МАЦ и центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). "В настоящее время мальчик передан в реанимацию", — отметили в департаменте.