В ДТП под Саратовом трое взрослых погибли, трое детей ранены

САРАТОВ, 4 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Пугачевском районе Саратовской области, в результате трое взрослых погибли, а трое детей госпитализированы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

ДТП произошло на трассе Пугачев — Энгельс во вторник в 12.44 по местному времени (11.44 мск).

"По предварительным данным, произошло столкновение "ВАЗ-2115" и Scoda. В "пятнадцатой" водитель остался жив, пассажир погиб. В Scoda водитель и пассажир погибли, трое детей из этого автомобиля госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Подробности происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.