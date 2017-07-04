В Калужской области двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства, при которых девочка 2,5 лет выпала из окна пятого этажа под Калугой, сообщает региональное управление СК РФ, добавляя, что ребенок выжил и сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Боровск. "Около 19 часов из окна квартиры, расположенной на 5 этаже одного из домов… выпала девочка 2,5 лет. Ребенок доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии. По данному факту… проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка на балконе облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

"В результате девочка выпала из оконного проема и упала на асфальт", — отмечает следствие. По его данным, в момент произошедшего родители находились на работе, оставив девочку с двумя сестрами, старшей из которых 17 лет. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова, старшая сестра ушла в это время гулять, а средняя, 11-летняя, была в другой комнате.

Как отмечает следствие, пострадавший ребенок воспитывается "в полной благополучной семье, жилищно-бытовые условия нормальные".