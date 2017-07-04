Из Москвы-реки спасли тонувшую собаку

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тонувшую собаку вытащили из Москвы-реки спасатели на юге российской столицы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.

Как рассказали в спасательном ведомстве, ЧП произошло утром во вторник. От очевидца поступила информация о собаке, тонувшей в Москве-реке напротив дома 17а по Крутицкой набережной. Животное не могло самостоятельно выплыть на берег.

"Спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" собака спасена и поднята на борт катера, после чего выпущена", — информирует МЧС.

Ошейника на животном не было, а породу собаки спасатели определить не смогли, добавили в столичном МЧС.