Мосгорсуд отказался отпускать генерала Никандрова из СИЗО

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста первого замначальника столичного главка Следственного комитета России генерала Дениса Никандрова по делу о взятке от криминального авторитета, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Лефортовский суд Москвы до 19 июля продлили срок ареста генералу Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

Следователь, обосновывая последнее продление ареста, отметил, что срок предварительного расследования продлен до 15 ноября. По его словам, за почти год расследования проведены более 70 допросов, несколько очных ставок, пять обысков, назначены шесть фонографических экспертиз, а также направлены запросы в Грузию и Латвию.

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также по прозвищу Итальянец).

Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину. Уголовное преследование своих подзащитных адвокаты называют "беспределом".