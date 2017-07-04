Автобус, попавший в ДТП в Татарстане, выполнял заказной рейс

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Автобус, попавший в ДТП в Татарстане с 14 жертвами в ночь на воскресенье, выполнял заказной рейс по регулярному маршруту, сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков.

"Маршрут был регулярный, но на регулярном маршруте проводилась заказная перевозка… Если перевозка регулярная, все требования соблюдаются, здесь мы увидели ряд нарушений", — сказал Добряков журналистам.

По его словам, ведомство предлагает ряд мер, чтобы подобные случаи не повторялись. "В первую очередь, что мы предлагаем. Чтобы автобусы были включены как категорированные объекты. Второе: исключение несанкционированных мест высадки и посадки граждан, Кроме того, мы хотели бы, чтобы сотрудники МВД имели доступ к информационно-аналитической системе транспортной безопасности для того, чтобы мы могли понимать в режиме реального времени, есть ли в этой системе этот автобус, есть ли там пассажиры. Тогда будет возможность вывести из тени ряд перевозок, которые являются нелегальными, под видом заказных они происходят", — сказал Добряков.

Автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.