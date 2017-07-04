Житель Кузбасса провел неделю в тайге без еды и воды

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Заблудившийся житель поселка Боровой Чебулинского района Кемеровской области провел в тайге неделю без еды и воды, а также подвергся нападению медведя, от которого сумел спрятаться на дереве, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

За помощью в полицию обратился брат пропавшего. Родственник пояснил, что брат успел позвонить ему по мобильному телефону после безуспешных попыток самостоятельно выйти из леса. Оказалось, что мужчина еще за два дня до этого ушел через лес в соседнюю деревню Алексеевка и заблудился. К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, охотоведы и общественники, которые установили места пребывания пропавшего в селах Междуреченка и Малиновка, а также выяснили, что он отдалялся от населенных пунктов вглубь тайги.

"Спустя два дня поисковая группа обнаружила место остановки разыскиваемого в районе заброшенной деревни Дальнесуразово. Здесь был шалаш, кострище и надпись, оставленная на стволе дерева, с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся мужчина. Участники операции проследовали по данному маршруту, однако вскоре потеряли след", — рассказали в полиции.

На следующий день поисковики задействовали беспилотник Росгвардии, однако никаких результатов это не дало. На пятый день розыска совместной группе сотрудников МВД, МЧС, лесхоза и охотхозяйства при обследовании тайги на вездеходе удалось отыскать пропавшего мужчину.

"В общей сложности без вести пропавший провел в тайге ровно неделю без еды и воды, пройдя по глухой тайге около 40 километров. Он были сильно истощен. Кроме того, селянин незадолго до этого подвергся нападению медведя. На его защиту встала собака, которая все это время ходила по лесу вместе с хозяином. Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку", — уточнили в ГУМВД.

По данным полиции, мужчину доставили к близлежащему населенному пункту, где его обследовали врачи. Выживший в тайге выразил огромную благодарность полицейским и всем, кто принимал участие в его поиске, добавили в ведомстве.