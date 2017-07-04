СК выяснил, каким веществом отравились четверо жителей Красноярска

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Предварительная экспертиза спиртосодержащей жидкости, после употребления которой скончались три красноярца и один попал в больницу, выявила наличие в ней этиленгликоля, сообщает краевой главк Следственного комитета.

В понедельник двое мужчин 39 и 52 лет и две женщины 28 и 29 лет употребили в гаражном массиве Красноярска неустановленную жидкость. В результате чего 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Трое его знакомых с диагнозом "отравление" доставлены в токсикологическое отделение красноярской больницы скорой помощи, где мужчина и женщина скончались. Состояние еще одной пострадавшей женщины стабильно тяжелое.

"По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Этиленгликоль широко используется при производстве технических жидкостей. Для летального исхода достаточно употребить от 100 до 300 миллилитров этиленгликоля.