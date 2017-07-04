СК выяснил, каким веществом отравились четверо жителей Красноярска

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Предварительная экспертиза спиртосодержащей жидкости, после употребления которой скончались три красноярца и один попал в больницу, выявила наличие в ней этиленгликоля, сообщает краевой главк Следственного комитета.
"По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Этиленгликоль широко используется при производстве технических жидкостей. Для летального исхода достаточно употребить от 100 до 300 миллилитров этиленгликоля.