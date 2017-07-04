В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семь человек получили травмы, по предварительным данным, во вторник при столкновении автобуса с грузовиком в Кировске Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После столкновения рейсового автобуса, следовавшего из Шлиссельбурга в Рыбацкое, с грузовым автомобилем госпитализированы семь человек. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 20 человек. Остальные пассажиры отправлены к месту назначения попутным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о столкновении грузового автомобиля с рейсовым автобусом по адресу 8-я ГРЭС поступило в 08.35. К ликвидации последствий ДТП привлекались дежурные смены 127-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, бригады скорой помощи — всего 18 человек и семь единиц техники.

За последние дни в России произошло несколько крупных ДТП с автобусами, самое масштабное – в Татарстане, где погибли 14 человек, еще 15 пострадали. Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, водитель автобуса мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.