В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Семь человек получили травмы, по предварительным данным, во вторник при столкновении автобуса с грузовиком в Кировске Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, всего в автобусе находились 20 человек. Остальные пассажиры отправлены к месту назначения попутным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются.
За последние дни в России произошло несколько крупных ДТП с автобусами, самое масштабное – в Татарстане, где погибли 14 человек, еще 15 пострадали. Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, водитель автобуса мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.