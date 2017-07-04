Идентифицированы тела 13 погибших в ДТП с автобусом в Татарстане

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Эксперты завершают геномные экспертизы по установлению личностей погибших в ДТП с автобусом в Татарстане, унесшем жизни 14 человек, в настоящее время идентифицированы тела 13 погибших, сообщает МВД по Татарстану во вторник.

"В настоящее время экспертно-криминалистический центр МВД по Татарстану завершает геномные экспертизы по установлению личностей погибших, на данный момент идентифицированы 13 тел. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации МВД, в ближайшее время будут назначены и проведены комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов.

Вместе с тем, как отмечается, для следствия необходимо установить наиболее полную картину произошедшего. В связи с этим главное следственное управление МВД по Татарстану обращается ко всем, кто стал свидетелем ДТП, с просьбой сообщить имеющуюся информацию.

Столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на воскресенье. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, был ослеплен светом фар или не справился с управлением при обгоне.