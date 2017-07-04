Житель Петербурга проведет почти год в колонии за долги по алиментам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл ─ РИА Новости. Суд приговорил петербуржца, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание своих детей, к 11 месяцам колонии-поселения, сообщила пресс-служба городского УФССП России.

Исполнительные производства по взысканию алиментов с 29-летнего жителя Петербурга находятся на исполнении в Петроградском районном отделе УФССП России. По решению суда он должен был ежемесячно выплачивать алименты в пользу сына и дочери.

"Перебиваясь случайными заработками, не предпринимая попыток устроиться на постоянную работу, мужчина накопил внушительный долг перед 6-летним сыном и 10-летней дочерью — более 800 тысяч рублей. Ситуацию усложняло еще то, что у него не было имущества, на которое можно было бы обратить взыскание в счет погашения долга. Также бывшие жены жаловались на то, что мужчина не уделяет внимание детям, не поздравляет их с праздниками и не участвует в их воспитании", — говорится в сообщении.

В начале 2017 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, получив наказание в виде исправительных работ почти на 1 год. Он также был привлечен к административной ответственности, однако наказание, назначенное судьей в виде обязательных работ, проигнорировал.

"В связи с длительным неисполнением своих родительских обязанностей и внушительным долгом перед детьми дознаватели службы судебных приставов возбудили в отношении неплательщика очередные два уголовных дела по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Судом было назначено более суровое наказание — 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в 2017 году судьями вынесено 57 обвинительных приговоров в отношении неплательщиков алиментов, из них два должника получили реальные сроки лишения свободы.