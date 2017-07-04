Против главы Канска возбудили уголовное дело о халатности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы Канска в Красноярском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.

Пожар возник 7 мая на свалке отходов лесопиления, в дальнейшем огонь распространился на несколько производственных территорий. Ущерб, причиненный огнем, оценивается на сумму более 67 миллионов рублей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы города Канска Надежды Качан, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба", — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, глава города Канска, будучи осведомленной о расположении в Северо-Западном промрайоне города Канска значительного количества свалок с отходами лесопиления, не приняла мер по обеспечению необходимого объема финансирования на осуществление земельного контроля, не внесла проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания, проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.