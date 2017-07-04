Полицейского на Камчатке подозревают в "пьяном" ДТП с пострадавшим

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Полицейский на Камчатке подозревается в том, что пьяным сел за руль и спровоцировал ДТП, в котором водитель другой машины получил серьезные травмы, сообщает краевое управление СК.

"По версии следствия, 26 марта 2017 в утреннее время подозреваемый, управляя принадлежащим ему автомобилем Suzuki Escudo, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на участке трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково при выезде с обочины на проезжую часть выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Mark 2…, имеющим преимущественное право на движение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Toyota получил тяжелые травмы.

Следователи возбудили против полицейского уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и использования транспорта, назначены судебные экспертизы.