Двух кемеровчан будут судить за контрабанду 7,5 килограммов наркотиков

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело о контрабанде синтетических наркотиков из Канады и Германии общим весом около 7,5 килограмма, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, двое жителей города Кемерово с июля по ноябрь 2016 года занимались незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

"Молодые люди (30 и 34 года) через интернет нашли поставщиков в Канаде и Германии и предоставили им данные своих знакомых, не осведомленных о преступной деятельности. На их имена и адреса высылались международные почтовые отправления с наркотическими средствами. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Рудничный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу", — сказали в прокуратуре.

Сотрудники Кемеровской таможни задержали участников группы в ноябре 2016 года в Кемерово при получении в почтовом отделении очередной партии марихуаны, направленной с территории Канады, общей массой около 3,5 килограмма.

"Непосредственным заказчиком посылок оказался 34-летний неоднократно судимый кемеровчанин. При проведении обыска в его доме со служебно-разыскной собакой стражи порядка обнаружили и изъяли наркотическое средство МДМА (экстази) в количестве более 8,5 тысячи таблеток массой около 4 килограммов", — сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

Как уточнили в полиции, два кемеровчанина обвиняются в контрабанде и покушении на сбыт наркотических средств. Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.