Дело завели на врача больницы в Хабаровске, где якобы делали поздние аборты

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела в отношении врача гинекологического отделения горбольницы №11 в Хабаровске по статье "превышение должностных полномочий".

Ряд СМИ в Хабаровске сообщил ранее о том, что в больнице делали аборты на сроке более 12 недель без медицинских или социальных показаний. Кроме того, отмечалось, что операции якобы оплачивались за счет фонда обязательного медицинского страхования.

"Прокуратура подтверждает, что в отношении одного из работников гинекологического отделения горбольницы №11 следствием было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Прокуратура признала возбуждение дела законным и обоснованным. Мы не разъясняем и не комментируем подробности и обстоятельства дела", — сказала РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

В следственном управлении СКР по Хабаровскому краю также не стали комментировать сообщения СМИ. "От нас информации нет", — сказал РИА Новости, в свою очередь, старший помощник главы регионального управления Илья Гудков.

При этом в приемной главврача больницы сослались на отсутствие должностного лица, уполномоченного давать комментарии.