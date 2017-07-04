ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы телефонных мошенников, которые похитили у пенсионеров более одного миллиона рублей, по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей города Куйбышева и один житель Хабаровска, сообщает УМВД РФ по Хабаровскому краю во вторник.
Сотрудникам полиции известно о девяти эпизодах мошенничества. В общей сумме пенсионеры отдали злоумышленникам порядка одного миллиона рублей.
"Следователи УМВД России по Хабаровску возбудили уголовные дела по статье "мошенничество". Все трое подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств задержаны. В отношении хабаровчанина судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, подозреваемые из Куйбышева будут доставлены в Хабаровск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ходе обысков у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц. Все трое подозреваемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.