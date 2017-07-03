Владелица попавшего в ДТП в Татарстане автобуса прокомментировала обвинения

САМАРА, 3 июл — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Татарстане, считает претензии следствия о нарушениях необоснованными, водители сменялись по установленным правилам, сообщила РИА Новости президент ПАО "Евразийская корпорация автовокзалов", которой принадлежал автобус, Фэния Хакимова.

"Я считаю, что у нас не было нарушений в той части (в которой следователи предъявляют претензии — ред.). Мы не согласны с их претензиями и с квалификацией статьи… За год у данного экипажа не было ни одного нарушения", — сказала Хакимова.

Она отметила, что, по ее информации, водители сменялись во время поездки в день ДТП в соответствии с установленными правилами.

"До места ДТП наш водитель ехал чуть более двух часов, хотя по правилам можно ехать четыре. Водители сменились в Нурлате. Каждый водитель, когда садится за руль, вставляет специальную электронную карточку, все это фиксируется. Но поскольку автобус сгорел, то карточки тоже сгорели. Но люди-то видели, что они менялись. Это можно подтвердить свидетельскими показаниями", — сказала Хакимова.

Она добавила, что, по последним данным ГЛОНАСС, автобус перед аварией двигался со скоростью 65 километров в час. По ее словам, видеорегистраторы, находившиеся в автобусе, сгорели.

По словам Хакимовой, в компании не согласны с претензией относительно отсутствия лицензии на перевозку детей. "В случае перевозки детей с родителями подобное разрешение не требуется", — сказала Хакимова.

Ранее сообщалось, что директор "Евразийской корпорации автосервиса" задержана в рамках расследования дела о ДТП. Следственное управление сообщало, что обратится в суд с ходатайством об аресте главы компании-владельца автобуса, однако в итоге следствие не стало просить о ее аресте.

Автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12). В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.