Срок задержания водителя автобуса, попавшего в ДТП Татарстане, продлили

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Суд в Казани продлил до 72 часов срок задержания водителя автобуса, попавшего в ДТП с 14 погибшими в Татарстане, он остается в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления МВД по Татарстану.

"Водителю, который в момент ДТП находился за рулем автобуса, срок задержания продлен в соответствии со статьей 91 УПК РФ до 72 часов", — сказал собеседник агентства.

Ранее министр здравоохранения республики Адель Вафин сообщал, что водитель находится на лечении в Республиканской клинической больнице в Казани, его планировалось перевести из реанимации. В настоящее время он находится под охраной.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали, из них были госпитализированы 12.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, был ослеплен светом фар или не справился с управлением при обгоне.