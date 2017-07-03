В Дагестане около 27 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 27 тысячи человек остались без электроснабжения в республике Дагестан, ведутся аварийно-восстановительные работы, причина отключения выясняется, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Третьего июля в 17.18 (мск — ред.) на ПС 110 кВ "Ярыксу" (ДЗО "Россети" – "МРСК Северного Кавказа") действием защит отключилась первая система шин 110 кВ. Причина выясняется", — говорится в материалах ведомства.

Без электроснабжения остались 27 тысяч бытовых потребителей в городе Хасавюрт и Новолакском районе. Мощность отключенных потребителей составляет 18 МВт.

По данным Минэнерго РФ, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.