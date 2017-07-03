Мосгорсуд не освободил обвиняемых по делу о строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста четверым обвиняемым в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов, настаивавших на изменении меры пресечения.

Трое фигурантов — экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, предприниматель Сергей Перевалов и гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер — заключили со следствием сделку о сотрудничестве.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Решение Мосгорсуда касается Кюнера, Торчинского, Перевалова и Литвинова.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.