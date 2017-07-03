Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе готовят к передаче в суд

Гибель мальчика в ДТП в Балашихе (36)

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Уголовное дело о громком ДТП в Балашихе, где погиб мальчик, готовится к передаче в суд, стороны знакомятся с материалами, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В настоящее время проходит процедура ознакомления сторон с материалами дела", – сказала Петрова.

Другие детали пока не сообщаются.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду о положительных результатах повторной экспертизы заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об аналогичных результатах сообщили и в пресс-службе СУСК по Подмосковью.