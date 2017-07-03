Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО "вора в законе" Шакро Молодого

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока ареста "вору в законе" Захарию Калашову (Шакро Молодой) по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Предварительное следствие по делу завершено, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами, которые составляют 43 тома.
Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).
Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинила их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.