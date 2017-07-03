Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО "вора в законе" Шакро Молодого

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока ареста "вору в законе" Захарию Калашову (Шакро Молодой) по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья отклонила апелляционную жалобу его адвоката Александра Гофштейна, который просил изменить меру пресечения.

Предварительное следствие по делу завершено, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами, которые составляют 43 тома.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Шакро приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, который приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату за работу.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинила их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.